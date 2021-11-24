В Ростовской области прокуратура проконтролирует ход уголовного дела о покушении на убийство 2-летнего ребенка

Довести дело до беды не позволили родственники
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Ростовская областная прокуратура держит на контроле ход расследования уголовного дела, которое возбуждено в отношении 34-летней жительницы региона. Женщину подозревают в покушении на убийство собственной дочери, которой всего 2 года.
Как рассказали в ведомстве, по версии следствия, 22 ноября 2021 года, находясь у себя дома в станице Багаевской, подозреваемая будучи под градусом во время ссоры с мужем разбила зеркало, а осколок поднесла к шее 2-летней дочки, угрожала убить ребенка. А когда фрагмент зеркала у нее отняли, попыталась малышку задушить, но родственники не допустили страшного.
- Прокуратурой проводится проверка причин, обстоятельств и условий произошедшего, полноты выполнения родителями ребенка, а также органами системы профилактики своих обязанностей, - рассказали в ведомстве.
Ход расследования возбужденного следкомом уголовного дела по статье «Покушение на убийство» взято прокуратурой на контроль.
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