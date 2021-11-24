В Ростове выпал первый снег: собрали фото и видео зимней сказки

Ростовчане радовались снегу недолго. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону 24 ноября выпал первый снег. Жители южного города порадовала зимняя «сказка» на улицах — в сети появились кадры слегка заснеженных улиц. Собрали главные фото и видео первого снега в донской столице.

Накануне синоптики ростовского гидрометцентра предупреждали о небольших осадках. При этом серьезного похолодания не ожидалось, температура могла достигать лишь -1 — +1 градуса. Прогнозы оправдались: крупные хлопья снега падали и сразу таяли.

Тем не менее ростовчане поспешили запечатлеть не частые для города осадки. И не зря — снег быстро закончился, к обеду от него не осталось и следа.

Зато в социальных сетях появилось много фотографий и видео, напоминающих о приближении зимы.

Если верить прогнозам синоптиков, снег в донской столице ожидается еще и вечером 24 ноября. При этом на следующий день синоптики осадков не прогнозируют. Возможно небольшое потепление — до +1 — 3 градусов.