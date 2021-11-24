Депутаты Ростовской области обсудят закон о введении QR-кодов в транспорте

Если закон примут, QR-коды понадобятся в поездах, автобусах и самолетах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области планируют рассмотреть законопроект о введении QR-кодов в транспорте и общественных местах. Ранее эти поправки предложили федеральные власти, теперь возможное нововведение собираются детально обсудить и оценить депутаты донского Заксобрания.

Если такой закон примут в нашем регионе, у людей начнут проверять QR-коды в поездах, автобусах и самолетах. О городском транспорте, предварительно, пока речи не идет.

Причем тему о новых санитарных мерах уже успели поднять на заседании комитета по социальной политике Законодательного собрания Дона. Участники совещания отметили, что это полезные поправки и намерены их рекомендовать во время основного обсуждения.

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