Депутаты Ростовской области обсудят закон о введении QR-кодов в транспорте

Если закон примут, QR-коды понадобятся в поездах, автобусах и самолетах
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области планируют рассмотреть законопроект о введении QR-кодов в транспорте и общественных местах. Ранее эти поправки предложили федеральные власти, теперь возможное нововведение собираются детально обсудить и оценить депутаты донского Заксобрания.
Если такой закон примут в нашем регионе, у людей начнут проверять QR-коды в поездах, автобусах и самолетах. О городском транспорте, предварительно, пока речи не идет.
Причем тему о новых санитарных мерах уже успели поднять на заседании комитета по социальной политике Законодательного собрания Дона. Участники совещания отметили, что это полезные поправки и намерены их рекомендовать во время основного обсуждения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вслед за Татарстаном в Ростове тоже могут ввести проверку QR-кодов на транспорте
Об этом рассказали в одном из АТП донской столицы (подробности)