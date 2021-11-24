В Калмыкии местного фермера обокрал его приятель

В Калмыкии местный житель обокрал друга-фермера
Фото: Тимур ХАНОВ
В Калмыкии приятель местного фермера обокрал друга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Калмыкия.
В отдел полиции обратился житель села Приютное и сообщил, что из его дома на животноводческой стоянке пропали 20 тысяч рублей. Правоохранители незамедлительно занялись поисками злоумышленника.
Им оказался 36-летний местный житель. Отрицать свою вину он не стал и рассказал, что он вместе со своим приятелем приехал на животноводческую стоянку к потерпевшему. Там он заметил, что фермера нет дома, он через окно проник в дом и выкрал деньги из кармана джинсов.
- По факту кражи следственными органами полиции возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, - говорится в тексте сообщения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Калмыкии прокуратура проверит элистинскую детскую поликлинику после множественных жалоб в соцсети.
По итогам проверки будут приняты необходимые меры.