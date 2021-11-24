В Калмыкии местного фермера обокрал его приятель

В Калмыкии местный житель обокрал друга-фермера Фото: Тимур ХАНОВ

В Калмыкии приятель местного фермера обокрал друга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Калмыкия.

В отдел полиции обратился житель села Приютное и сообщил, что из его дома на животноводческой стоянке пропали 20 тысяч рублей. Правоохранители незамедлительно занялись поисками злоумышленника.

Им оказался 36-летний местный житель. Отрицать свою вину он не стал и рассказал, что он вместе со своим приятелем приехал на животноводческую стоянку к потерпевшему. Там он заметил, что фермера нет дома, он через окно проник в дом и выкрал деньги из кармана джинсов.

- По факту кражи следственными органами полиции возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, - говорится в тексте сообщения.

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По итогам проверки будут приняты необходимые меры.