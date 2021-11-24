Ранее проезд подорожал в Таганроге, Шахтах и Ростове-на-Дону Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 декабря в автобусах Сальска изменится стоимость проезда. Речь идет только о внутригородских маршрутах, сообщили местные власти.

Так, с пассажиров при наличной оплате теперь будут брать 25 рублей. Для тех, кто пользуется безналом, билет окажется немного дешевле - 22 рубля.

Это довольно ощутимое изменение в цене, потому что до этого сальчане платили 16 рублей за одну поездку. Тариф на пригородные перевозки пока останется прежним.

Ранее проезд подорожал в Таганроге, Шахтах и Ростове-на-Дону. Причем в донской столице теперь наличными платят 32 рубля, по безналичному расчету - 30.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проезд поднимут - а качество?: Как повлияет повышение цен на работу общественного транспорта в Ростове

Перевозчики считают, что увеличение тарифа до 32 рублей ситуацию с транспортом не исправит (подробности)