В Таганроге на месяц будут сняты с маршрутов несколько троллейбусов

В Таганроге ограничат движение некоторых автобусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Таганроге запланировали на месяц снять с маршрутов несколько троллейбусов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Причиной введения таких мер станет проведение коммунальных работ на канализационном коллекторе. С 25 ноября перестанут курсировать троллейбусы № 1 (площадь Авиаторов - Вокзал Таганрог-1), № 2 (Завод «Красный Котельщик» - микрорайон ПМК) и № 5 (микрорайон «Русское поле» - рынок «Радуга»). Кроме того, транспорт не будет ходить по улице Дзержинского - от улицы Петровской до переулка Чугунного.

Пока будет длиться ремонт, автобусам №№ 31, 34, 35, 36, 73, 74 придется двигаться в объезд по улице Социалистической и переулку Парковому, а далее - по схемам маршрутов. После 29 декабря движение восстановят.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 24 ноября: ростовские автомобилисты простаивают в шестибалльных пробках.

В городе образовались шестибалльные пробки.