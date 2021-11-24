В Ростовской области завершились закупки жилья для детей-сирот в 31 муниципалитете

В Ростовской области окончилось приобретение квартир для детей-сирот в 31 муниципалитете Фото: Правительство РО

В донском регионе завершилась закупка жилья для 627 детей-сирот в 31 муниципалитете. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Органам местного самоуправления необходимо усилить контроль за реализацией мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот и не допускать нарушения жилищных прав этой категории граждан, - отметил министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергея Куца.

Он отметил, что у властей теперь появилась возможность приобретать жилье для детей-сирот в соседних районах. Ранее для повышения эффективности мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей, внесли изменения в статью № 15 областного закона «О социальной поддержке детства в Ростовской области». В него было вписано положение, которое позволит органам местного самоуправления покупать жилье для сирот в других муниципалитетах, но делать это можно лишь с их согласия.

Есть вероятность, что в этом случае будет расширен спектр предложений на рынке недвижимости и повышены требования к качеству приобретаемых квартир.

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К этому дню торги на квартиры уже провели в Заветинском, Обливском, Ремонтненском и Тацинском районах.