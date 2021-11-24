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Общество24 ноября 2021 17:35

Погода в Ростове-на-Дону на 25 ноября 2021: прогноз синоптиков

Морозы до -14 ударят в Ростовской области
Михаил СТРИЖЕВ
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Утром прогнозируют изморозь и гололедицу.

Утром прогнозируют изморозь и гололедицу.

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 25 ноября 2021: публикуем прогноз синоптиков.

В Ростове в четверг будет облачно с прояснениями. Серьезных осадков не предвидится. Температура воздуха ночью снизится до отметки от -4 до -6 градусов. Днём будет намного теплее - до +1 - -3 градусов. Скорость ветра будет составлять 5 - 10 метров в секунду.

Осадков не ожидается и в других городах Ростовской области. Ночью и утром местами изморозь, на дорогах гололедица. Температура ночью будет составлять -3 - -8 градусов, при прояснениях - до - 14, днём - 0 - +5.