В Таганроге ледовый каток начнет работу в марте предстоящего года

В Таганроге в следующем году откроется каток. Фото: администрация Таганрога

В Таганроге в предстоящем году начнет функционировать ледовый каток. В настоящее время его готовность составляет 71%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Сейчас подрядчик уже установил блочную контейнерную трансформаторную подстанцию. Кроме того, отстроены железобетонные каркасы первого и второго этажей. Рабочие занимаются бетонированием железобетонных колонн на третьем этаже и сборкой кровельных сэндвич-панелей.

- Также идет прокладка внутренних инженерных систем и монтаж холодильной автоматизированной установки на подготовленный фундамент. Асфальтовое покрытие и покрытие тротуарной плиткой планируется выполнить до конца 1 квартала, - говорится в тексте сообщения.

В планах начать работу ледового катка до 30 марта 2022 года.

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Строительство ведется по нацпроекту «Жилье и городская среда».