В донском регионе загруженность коечного фонда снизилась до 71%

В Ростове снизилась заполняемость коечного фонда Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донском регионе губернатор подвел итоги прошедших длительных нерабочих дней. По его словам, заметно снизилась заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. Благодаря этому удалось уменьшить и заполняемость коечного фонда до 71%. Об этом на днях сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире программы "О главном".

Глава региона отметил, что длительные нерабочие дни существенно повлияли на снижении показателей заболеваемости. В настоящее время за сутки регистрируется в пределах 650 случаев заражения.

- Мы, к счастью, не увидели ни взрывного роста, ни какой-то негативной динамики, - поделился своим мнением Василий Голубев.

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