В донской столице появится промышленный технопарк высоких технологий

В Ростове появится новый технопарк Фото: Евгения ГУСЕВА

В донской столице появится первый в регионе промышленный технопарк высоких технологий. Он будет носить название «Гранит». Об этом сообщили в пресс-службе правительства ростовской области.

Под технопарк отдадут свободные площади одноименного оборонно-промышленного комплекса. Он будет специализироваться на электронных технологиях, медицинском оборудовании, СВЧ-технологиях, автоматизации производственных процессов и электротехнической промышленности.

- Условия, созданные на новой площадке, обеспечат резидентам парка быстрый вывод на рынок продукции гражданского назначения. Уже завтра, 25 ноября, состоится специализированная инвестиционная сессия по отбору резидентов технопарка, - говорится в тексте сообщения.

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В регионе появится первый промышленный технопарк в сфере высоких технологий.

Соглашение о его создании уже было подписано.