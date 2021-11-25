В Ростовской области у 62-летнего мужчины изъяли наркотики в особо крупном размере

Дома у мужчины нашли 400 граммов наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сальске Ростовской области 62-летнего местного жителя подозревают в незаконном хранении наркотиков. Запрещенные вещества у мужчины нашли сотрудники Сальского линейного отдела МВД на транспорте в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по СКФО.

- Проведя обследования дома у гражданина полицейские обнаружили и изъяли пакеты с веществом растительного происхождения и характерным запахом, - рассказали в ведомстве.

По результатам исследования, которое провели эксперты-криминалисты, части высушенных растений действительно оказались наркотическим средством. А изъято было ни много ни мало — 400 граммов.

Теперь следственной группой в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса — незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических веществ.

Максимальное наказание, предусмотренное второй частью этой статьи, - лишение свободы на срок до 10 лет.

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