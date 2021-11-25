«Спутник Лайт» рекомендуют тем, кто уже переболел или проходит ревакцинацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Некоторые жители Ростова пожаловались, что не могут найти в городе вакцину «Спутник Лайт». Люди сообщили об этом под постами в Instagram на странице управления здравоохранения.

- Здравствуйте. В поликлинике № 1 нет «Спутника Лайт». Вчера родители хотели им вакцинироваться. Сказали, что есть только «Спутник V». Утверждали, что так везде по городу, - написала жительница донской столицы.

- Жду уже 3 недели. Сегодня только спрашивала. Нигде его нет. Подскажите, где ревакцинироваться?, - спросила еще одна ростовчанка.

При этом сотрудники Горздрава ответили в комментариях, что «вакцина поступила в достаточном количестве, и все зависит от числа желающих пройти повторную иммунизацию». О наличии препарата также сообщил глава донского Минздрава Юрий Кобзев. По словам чиновника, в регион завезли более 33 тысяч комплектов «Спутника Лайт».

Эту вакцину рекомендуют тем, кто уже переболел или проходит ревакцинацию. Для людей старше 60 лет больше подходит двухкомпонентный «Гам-Ковид-Вак», его еще называют «Спутник V».

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