Суд заставил администрацию Ростова отметить решение и заплатить застройщику 3 тысячи рублей

Истец добился отмены решения властей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове застройщик получит от департамента архитектуры 3 тысячи рублей, а также сможет внести изменения в документы, разрешающие строительство дома на улице Штахановского. Такое решение вынесли в Арбитражном суде. Информацию об этом опубликовали в электронной картотеке инстанции.

Известно, что компания начала судиться с властями в осенью 2021 года. Иск приняли к рассмотрению 24 сентября, а окончательный вердикт вынесли почти через 2 месяца после этого, 18 ноября 2021 года.

- Признать недействительным отказ департамента архитектуры и градостроительства. Взыскать в качестве компенсации госпошлину в сумме 3 тысяч рублей. Приговор может быть обжалован в кассационном порядке, - говорится в постановлении суда.

Как выяснилось, разбирательства начались после того, как ростовский департамент запретил править разрешение на возведение ЖК, выданное несколько лет назад. Истец заявил, что его права были нарушены и добился отмены решения.

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