В Таганроге осудили экс-борца с коррупцией, который собирался передать взятку

Мужчина получил 3 года колонии общего режима и штраф в 2,5 млн рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области за предложение передать взятку наказали сотрудника таганрогского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Мужчина получил 3 года колонии общего режима и штраф в 2,5 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным инстанции, в июне 2018 года оперуполномоченный рассказал руководителю одной из фирм, что имеет связи в налоговой инспекции. Якобы работники этого ведомства могли снизить недоимку по сбору на прибыль, но нужно было заплатить им взятку в 400 тысяч рублей.

Позже горе-посредник запросил на 100 тысяч больше указанной суммы. Каким образом об этом стало известно руководству специалиста, неизвестно. Но после этого сразу же начали разбирательство. В итоге за свои махинации мужчина был вынужден отвечать перед законом. Приговор вынесли в Таганрогском городском суде 22 ноября.

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К этому моменту приговор еще не вступил в силу и его можно оспорить (подробности)