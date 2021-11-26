В Таганроге сообщили о критической ситуации с хранением тел умерших от COVID-19

Сейчас тела родственникам должны выдавать через 10-14 дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

В патолого-анатомическом бюро Таганрога из-за увеличения нагрузки появились проблемы с хранением тел умерших. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщили в пресс-службе городской администрации.

- В связи с тем, что занимаемые площади не соответствуют требованиям и возросшей нагрузке, в настоящее время сложилась критическая ситуация с хранением тел умерших от коронавируса, - подтвердили власти.

Учреждение на справляется несмотря на оборудование и новую холодильную камеру, которую закупили в прошлом году. Чтобы сократить образовавшуюся очередь, специалисты уже увеличили количество вскрытий. Также собираются выделить деньги на дополнительное холодильное оборудование, этот вопрос должны решить в начале следующего года.

Сейчас тела родственникам должны выдавать через 10-14 дней. Однако ранее в социальных сетях местные жители пожаловались на длительное ожидание и полностью заполненный морг.

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