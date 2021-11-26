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Общество26 ноября 2021 7:36

В Ростове инфекционную больницу собираются ввести в эксплуатацию в декабре 2021 года

До 1 декабря должны выполнить пусконаладочные работы
Ангелина СКИБА
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Срок сдачи объекта несколько раз переносили. Фото: сайт правительства РО

Срок сдачи объекта несколько раз переносили. Фото: сайт правительства РО

В Ростове новую областную инфекционную больницу теперь планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2021 года. Сроки уточнили в региональном пресс-центре по борьбе с COVID-19.

- Строительно-монтажные работы на объекте завершены. До 1 декабря 2021 года будут выполнены пусконаладочные работы инженерных систем. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь текущего года, - сообщили власти.

Сейчас в медуреждении провели первый этап строительства. По плану, в этот период собирались возвести несколько зданий общей площадью в 33 тысячи кв. метров.

На втором и третьем этапах намерены построить патологоанатомический корпус, пищеблок, лечебно-консультативный корпус и детское отделение на 100 коек.

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