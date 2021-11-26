В центре Ростова состоялась сдача жилого комплекса «Царское село»

Фото: предоставлено СЗ СК10.

В Ростове сдали в эксплуатацию новый жилой комплекс «Царское село». Именно эту новостройку назвали лучшей в регионе по итогам федерального конкурса ТОП ЖК-2021. Застройщик - ГК «СК10» - начал работы в 2019 году и ввел объект в эксплуатацию точно в срок.

Как мы писали ранее, именно в этом жилом комплексе продается пентхаус площадью 440 кв м. Квартира была выставлена за рекордную для региона сумму - 1 миллион долларов.

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Комплекс бизнес-класса с комфортными условиями возвели в исторической части центра города, недалеко от Комсомольской площади.

Теперь для новоселов доступны просторные и уютные квартиры с панорамным остеклением в пол, индивидуальными счетчиками и регуляторами отопления. Высота потолков в помещениях - 3,1 м. Сами квартиры расположены в 9-и 14-этажной секциях.

Для жильцов приготовили бассейн с подогревом, который имитирует течение и небольшие волны, спортзал с панорамным остеклением, детскую игровую комнату, а также холл с каминной зоной и библиотекой.

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К слову, сама постройка облицована керамическим кирпичом из Баварии, а каркас возводили с помощью европейского оборудования Peri. Стены имеют улучшенную шумо- и теплоизоляцию.

Во дворе дома разбили настоящий сад, который будет радовать взор в любое время года. Специалисты высадили 60 разновидностей растений, в том числе большую 5-метровую ель. А на детской площадке установили корабль ручной сборки из натурального дерева.