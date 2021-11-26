Депутаты Ростовской области после дискуссии поддержали законопроект о QR-кодах

Поддержали поправки 42 человека, против были 10, еще двое воздержались Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Заксобрании Ростовской области обсудили федеральный законопроект «О санитарно-эпидемическом благополучии населения». Если этот документ примут в Госдуме, то с 1 февраля 2022 года регионам порекомендуют ввести QR-коды в общественных местах.

Возможность новых санитарных мер вызвала горячие споры в донском парламенте, развернулась настоящая драматическая дискуссия. Так, например, депутат Ирина Полякова вынесла на трибуну коробку с подписями против законодательной инициативы.

- Это мнения обычных людей. За три дня в Ростове собрали 5118 голосов, и еще 70 я привезла из Каменска. Мы за разумную прививочную кампанию. Давайте найдем экспертные, а не силовые аргументы, которые не отталкивали бы людей, - предложила Ирина Полякова.

В ответ на это председатель Заксобрания Александр Ищенко попросил вынесли в зал другие коробки. В них оказались свидетельства о смерти людей, жизни которых унес коронавирус.

- Это свидетельства о смерти людей, умерших в Ростовской области с начала пандемии. Они уже не смогут подписать никакие обращения. Сегодня нет универсального ответа на вопрос о том, как правильно бороться с этим злом. Органы власти ищут наиболее адекватные, сбалансированные решениядля того, чтобы остановить COVID-19, - сказал Александр Ищенко.

Кроме этого спора, прозвучали и другие точки зрения. Некоторые депутаты высказались за QR-коды в общественных местах. Свое мнение они объяснили тем, что новая мера должна защитить здоровье людей. Были и радикально противоположные точки зрения.

В итоге слово снова взял спикер Заксобрания Александр Ищенко. Он предложил проголосовать по законопроекту. Поддержали поправки 42 человека, против были 10, еще двое воздержались.

- Думаю, много разумного прозвучало в ходе дискуссии, в том числе от представителей тех групп, которые не поддерживают этот законопроект. Предлагаю, чтобы до конца дня 29 ноября в комитет по социальной политике прислали предложения по корректировке проекта. Нам важно, чтобы весь спектр мнений и предложений был сформулирован. Потом этот перечень направят комитету Госдумы, - резюмировал Александр Ищенко.

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