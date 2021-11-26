В Ростовской области к утру 26 ноября подтвердили еще 646 случаев COVID-19

В лабораториях за сутки провели 13932 теста Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области за сутки подтвердили 646 случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,99. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 4115. Об этом утром 26 ноября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 187. На втором месте находится Таганрог, там 36 заболевших. Далее идут Шахты - 34, Волгодонск - 29, Новочеркасск - 22, Аксайский район - 17, Новошахтинск - 16, Миллеровский район - 16, Азовский район - 15, Мясниковский район - 15, Красносулинский район - 14, Неклиновский раойн - 14, Каменск-Шахтинский - 13, Октябрьский район 10.

По 9 случаев в Азове, Батайске, Зерноградском и Сальском районах. Меньше всего положительных тестов - по 1 - в Куйбышевском и Советском районах.

Лечение в стационарах получают 3895 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 37 человек, на неинвазивной ИВЛ - 311.

За сутки зарегистрировали еще 39 умерших пациентов с COVID-19. Это 27 женщин 29, 35, 47, 60, 62, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 74, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 87 лет, а также 12 мужчин 44, 50, 57, 65, 66, 71, 72, 73, 75, 85, 86, 91 лет. У всех были хронические заболевания. Всего пандемия унесла жизни 8579 жителей Дона.

В лабораториях за сутки провели 13932 теста. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 301,02.

Прививки сделали 1821,81 тысячи человек, за сутки - 5142. Завершили вакцинацию 1770,41 тысячи человек, за сутки - 12677.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29 ноября в Ростовской области снимут ряд ограничений по COVID-19

В регионе собираются расширить перечень документов, по которым должны пропускать в учреждения и организации (подробности)