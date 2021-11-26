В Ростовской области за сутки умерли еще 39 пациентов с коронавирусом

В стационарах сейчас лечат 3895 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области за сутки зарегистрировали еще 39 смертельных случаев среди пациентов с COVID-19. Информацию об этом опубликовали на сайте донского правительства сегодня, 26 ноября.

Скончались 27 женщин от 29 до 87 лет, а также 12 мужчин от 44 лет до 91 года. У всех были хронические заболевания. С начала пандемии инфекция унесла жизни 8579 человек на Дону.

Сейчас медики продолжают бороться за здоровье людей, которые попали в больницы. Всего в стационарах к этому моменту находятся 3895 человек, 37 из них в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ. Кроме того, за прошедшие сутки в регионе подтвердили еще 646 новых случаев заболевания COVID-19.

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