В Ростовской области 27 и 28 ноября потеплеет до +12 градусов

В Ростове-на-Дону значительное потепление можно ожидать к воскресенью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области на выходных - 27 и 28 ноября - ощутимо потеплеет, в отдельных территориях температура воздуха может подняться до +12 градусов, в том числе это касается и донской столицы. Такой прогноз на сайте Гидрометцентра опубликовали синоптики.

Так, в Ростове-на-Дону значительное потепление можно ожидать к воскресенью, но температура воздуха будет постепенно подниматься уже с сегодняшнего дня. Завтра, 27 ноября, она должна составить уже +7, а послезавтра будет +12.

Станет немного уютнее и по ночам: с пятницы на субботу будет -1, а с субботы на воскресенье уже +5 градусов. Однако в грядущие двое суток, и днем, и ночью, прогнозируют облачность и даже небольшие дожди.

Примерно такая же погода - теплая, но с осадками - будет в большинстве территорий области. Неожиданное потепление продержится примерно до середины следующей недели.

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