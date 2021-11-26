В Новочеркасске чиновника временно отстранили от работы из-за ущерба в 9 млн рублей

Предварительно, махинации сотрудника администрации привели к ущербу в 9,3 млн рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новочеркасске сотрудника местной администрации заподозрили в превышении полномочий и временно отстранили от работы. Предварительно, махинации чиновника привели к ущербу в 9,3 млн рублей. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Речь идет о начальнике отдела муниципальных земель. По данным следствия, он нарушил закон пока временно исполнял обязанности председателя комитета по управлению муниципальным имуществом.

Якобы специалист без торгов и не по кадастровой стоимости заключил договор купли-продажи участка площадью в 200 га. После этого он попал под уголовное разбирательство. Дело завели по статье «Превышение полномочий с причинением тяжких последствий».

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