1 января в Ростове откроют комплекс для занятий ВМХ и маунтинбайком

На новых трассах одновременно смогут заниматься более 150 человек. Фото: страница Алексея Логвиненко в Instagram

В Ростове на Гребном канале готов комплекс трасс для занятий ВМХ и маунтинбайком. Разрешение на ввод в эксплуатацию уже получили. Об этом сегодня, 26 ноября, на своей странице в Instagram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Появление спортивного объекта такого масштаба позволит не только развить массовый велоспорт, но и создать профессиональные команды, проводить межрегиональные и международные соревнования, - написал Алексей Логвиненко.

Протяженность полосы для маунтинбайка - 1201 метр. Это территория максимально приближенная к горной местности, ее оборудовали препятствиями из крупных бревен и камней.

Под ВМХ отвели 482 метра. На этой площадке установили две стартовые рампы, учебную и обычную. Высота для новичков - 5 метров, рампа для опытных спортсменов - 8 метров, она соответствует олимпийским требованиям.

На новых трассах одновременно смогут заниматься более 150 человек. Возможное количество посетителей - до 300 человек. Ранее в администрации Ростова сообщили, что комплекс начнет функционировать с 1 января.

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