В декабре в Ростове начнут работу ярмарки и елочные базары

В начале декабря начнут продавать ели, сосны и пихты. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

В декабре в Ростове начнут работу три официальные ярмарки с новогодней атрибутикой и 23 елочных базара. Еще 15 площадок с хвойными красавицами появятся на частных территориях. Об этом в Instagram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Для нас важно, чтобы все праздничные товары, включая главный символ Нового года - ели, сосны, пихты - были безопасны для покупателей. Предприниматели, торгующие ими, должны иметь необходимые документы, - написал глава администрации.

Так, ярмарки появятся на площади Карла Маркса, Фурмановской, 150, а также на пересечении Волкова и Космонавтов. Елочные базары развернут в разных частях города, в том числе на Стачки, Максима Горького, Зорге, Ленина и Добровольского.

Также, по словам Алексея Логвиненко, с 1 декабря в донской столице начнут искать нелегальные торговые площадки. Нарушителей ждут штрафы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Василий Голубев назвал условия для смягчения ограничений в Ростовской области

Очень важно пройти вакцинацию, строго соблюдать социальную дистанцию и носить маски (подробности)