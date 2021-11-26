В Ростове скончался генеральный директор «Региональной корпорации развития»

Специалист скончался на 55 году жизни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области на 55 году жизни скончался генеральный директор «Региональной корпорации развития» Александр Жуков. Информацию об этом опубликовали на сайте организации.

- Александр Сергеевич был не только мудрым наставником, но и твердой опорой для коллег. Кандидат юридических наук. Он внес большой вклад в формирование рынка ценных бумаг, развитие в области административной реформы. Его авторитет был непререкаем, а уважение профессионального сообщества - искренним и глубоким. Это невосполнимая потеря, - говорится в сообщении.

Александр Жуков в разные годы занимал особо ответственные посты в комитете по управлению имуществом Ростова, а также в комиссии по проведению административной реформы правительства области. Специалист возглавлял «Региональную корпорацию развития» с 2016 года.

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