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Общество26 ноября 2021 13:17

В Ростове скончался генеральный директор «Региональной корпорации развития»

Александр Жуков возглавлял компанию с 2016 года
Ангелина СКИБА
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Специалист скончался на 55 году жизни

Специалист скончался на 55 году жизни

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области на 55 году жизни скончался генеральный директор «Региональной корпорации развития» Александр Жуков. Информацию об этом опубликовали на сайте организации.

- Александр Сергеевич был не только мудрым наставником, но и твердой опорой для коллег. Кандидат юридических наук. Он внес большой вклад в формирование рынка ценных бумаг, развитие в области административной реформы. Его авторитет был непререкаем, а уважение профессионального сообщества - искренним и глубоким. Это невосполнимая потеря, - говорится в сообщении.

Александр Жуков в разные годы занимал особо ответственные посты в комитете по управлению имуществом Ростова, а также в комиссии по проведению административной реформы правительства области. Специалист возглавлял «Региональную корпорацию развития» с 2016 года.

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