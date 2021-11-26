В региональном Фонде капремонта рассказали, какие документы ждут от собственников домов, вошедших в программу капремонта 2022 года

Автор: сайт фондкрро.рф.

Фонд капитального ремонта Ростовской области напоминает, что собственники квартир, получившие предложение о проведении в 2022 году капремонта, до конца текущего года должны предоставить протокол общего собрания собственников. В протоколе собственники должные указать свое решение о перечне работ по капитальному ремонту, предельно допустимую стоимость работ, а также лицо, которое от имени собственников, будет участвовать в приеме и выполнении работ по капремонту.

При этом подписать соответствующий протокол должно не менее 66,7% собственников квартир. Отметим, что собрание можно провести в очной, заочной и очно-заочной форме.

В случае непредоставления протоколов, капитальный ремонт будет проведен согласно программе. Но право приема выполненных работ переходит к администрации города.

ВАЖНО!

Подлинный экземпляр протокола (или заверенную председателем и секретарем или УК копию протокола) с сопроводительным письмом направляется в НКО «Фонд капитального ремонта» по адресу: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Театральный, 60А. В письме необходимо указать номер контактного телефона.

Образец протокола вместе с памяткой и образцом заполнения можно найти на официальном сайте Фонда фондкрро.рф в разделе «Собственнику в помощь».