Шквалистый ветер с порывами до 18 м/с ожидается в Ростове 27 ноября

Во время ветра не следует стоять или парковаться под деревьями и рекламными щитами Фото: Евгения ГУСЕВА

Завтра, 27 ноября, в Ростове ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с. Об этом жителей и гостей донской столицы предупреждают сотрудники управления по делам ГО и ЧС. Эта информация в ведомство поступила от Гидрометцентра.

В непогоду всех просят быть особенно внимательными и осторожными. Не следует стоять или парковаться под деревьями, рекламными щитами и любыми слабоукрепленными констукциями, их может сбить ветер.

Также нужно держаться как можно дальше от любых оборванных проводов. Подходить к ним опасно для жизни. В частных домах и квартирах могут произойти скачки напряжения. В таких случаях лучше необходимо отключить все электроприборы, чтобы не было замыканий и пожаров. При ЧП за помощью нужно обращаться по номеру «112».

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