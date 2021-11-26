Жительница Ростовской области за час лишилась трех миллионов рублей

Желание сыграть на фондовом рынке обернулось для дончанки финансовой катастрофой Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области 40-летняя женщина стала жертвой аферистов, сообщили в областном ГУ МВД. Потерпевшая рассказала полиции, что ей на мобильный позвонили с незнакомого номера. Мужчина на том конце провода сказал, что работает в банке и является специалистом по ценным бумагам. А дальше предложил собеседнице купить акции и заработать на них вдвое больше потраченного.

Женщину заинтересовала перспектива легких денег. Она выполнила все инструкции, продиктованные собеседником, - скачала мобильное предложение для перевода денег и отправила на чужой счет все свои накопления, - три миллиона рублей.

- После чего злоумышленник перестал отвечать на телефонные звонки потерпевшей, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По факту случившегося завели дело по статье «Мошенничество». Если дело дойдет до суда ,а вина будет признана, то злоумышленник может угодить за решетку на срок до 10 лет.

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