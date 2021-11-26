Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 26 ноября: автомобилисты простаивают в пятибалльных заторах

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 26 ноября: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в пять баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Большой Садовой, Социалистической, Московской, Красноармейской, Максима Горького, Курской, Стадионной, Фрунзе, Целиноградской, Пушкинской, Нансена, Ларина, Погодина, Шеболдаева, в переулке Приволжском, Халтуринском, проспектах Ленина, Михаила Нагибина, Кировском, Театральном, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Малиновского, Зоологическая, Всесоюзная, МОПРа, Спартаковская, Мадояна, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, а также Орбитальная, Беляева, Обсерваторная, переулку Ольховскому, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Вятская, Страны Советов, Селиванова, 1-я Линия, Менжинского. Также пробки скапливаются и на проспекте Шолохова.

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