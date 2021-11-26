В Сальске перезахоронили останки 109 расстрелянных в годы войны мирных жителей

В Сальске перезахоронили расстрелянных в годы войны дончан Фото: Правительство РО

В городе Сальске Ростовской области перезахоронили останки расстрелянных в годы войны 109 мирных жителей. В числе жертв был 61 ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Останки были обнаружены на месте бывшего кирпичного завода. Мирные граждане покоились в так называемых «расстрельных ямах». Среди погибших преимущественно женщины и дети. Стоит отметить, что в августе поисковики также нашли и перезахоронили 60 останков, из которых 16 принадлежали женщинам, а 19 - детям в возрасте от 2 до 18 лет.

- Реализация проекта «Без срока давности» будет продолжена. Сколько еще свидетельств зверств фашистов на донской земле будет обнаружено, не знает никто. Но одно известно точно: ни одно преступление не должно быть забыто, ни один преступник не должен остаться безнаказанным, - отметил замгубернатора Вадим Артемов.

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Погибших нашли благодаря рассекреченным архивным документам.