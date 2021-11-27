Донские власти закупят ковровые дорожки

Донское правительство закупит ковровые дорожки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство Ростовской области закупит ковровые дорожки для административных зданий. На покупку планируется потратить более 2,8 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен донской службой эксплуатации административных зданий правительства. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 2 декабря. После работы комиссии будет определен победитель, которому предстоит доставить заказчику ковровые дорожки зеленого цвета.

Средства на покупку будут выделены из областного бюджета на 2021 год. Доставить дорожки необходимо до 24 декабря.

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Деньги будут выделены из городского бюджета.