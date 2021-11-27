В Ростовской области мужчину подозревают в том, что он выломал дверь в чужой квартире, и украл почти миллион

Подозреваемого в квартирной краже задержали по горячим следам Фото: Олег НЕЧАЕВ

На Дону, в Мясниковском районе, местная жительница стала жертвой квартирной кражи, сообщает ГУ МВД по Ростовской области. Потерпевшая рассказала, что на несколько дней уезжала из города, а когда вернулась, то обнаружила, что дверь в квартиру взломана. Также пропали все ее накопления – 700 тысяч рублей.

- Сотрудники уголовного розыска задержали 44-летнего ростовчанина, ранее судимого за аналогичное преступление. Полицейские выяснили, что фигурант вскрыл двери квартиры при помощи подручных средств, - прокомментировали в пресс-службе областного ГУ МВД.

Во время обыска по месту жительства задержанного полиция нашла купюры. Чужим имуществом задержанный собирался распорядиться по своему усмотрению.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Если суд признает вину, мужчина может сесть в тюрьму на пять лет.

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