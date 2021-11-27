Каких сюрпризов ждать от погоды в Ростове-на-Дону в выходные дни, рассказали синоптики

Синоптики рассказали, какими будут последние выходные осени Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростове-на-Дону первые ноябрьские морозы сменятся плюсовой температурой, сообщают синоптики.

Так, уже в субботу, 27 ноября, обещают потепление. Температура воздуха утром в донской столице составит 5 градусов тепла, днем столбик термометра покажет +6, вечером и ночью +7 градусов. В субботу весь день будет пасмурно, не без осадков. Порывы ветра составят от трех до пяти метров в секунду.

В воскресенье, 28 ноября, в Ростове также плюсовая температура. Утром по прогнозам специалистов +11 градусов, днем +14, вечером также плюс 11. Последний выходной день в ноябре будет облачным, без осадков. Порывы ветра составят от трех до пяти метров в секунду. Небольшой дождь обещают в ночь с воскресенья на понедельник.