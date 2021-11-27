На трассе в Ростовской области 24-летний водитель насмерть сбил пешехода

Сотрудники ГИБДД разбираются в деталях случившегося Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области, на автодороге «Пролетарск-Николаевский» в пятницу вечером произошла авария с летальным исходом, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

По информации ведомства, 24-летний водитель за рулем «Ваз-21074» сбил мужчину, который шел по краю дороги.От полученных травм 39-летний дончанин скончался на месте происшествия. В ведомстве добавили, что водитель был трезвым. Сейчас все детали случившегося выясняет полиция.

Также правоохранители разбираются в деталях другой аварии, в которой пострадали два человека. Предварительно, 20-летний водитель автомобиля Lada Priora нарушил правила и столкнулся со встречным грузовиком «МАЗ-АС21М4».

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что в донской столице на Ларина случилось ЧП на дороге. Водитель «Ниссана» угодил в яму с кипятком. Брешь на асфальте образовалась в результате аварии на теплосети. В этот же вечер коммунальщики устранили неисправность.

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