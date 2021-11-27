В Ростове-на-Дону сотни горожан останутся без света с 29 ноября

Из-за плановых работ в нескольких районах города будут выключать свет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице в начале следующей рабочей недели будут отключать свет, сообщили в «Донэнерго». Это связано с плановыми работами на линии электропередач.

Итак, в понедельник, 29 ноября, с 09:00 до 16:00 обесточат дома на Садовой, 79–83; Чехова, 31–35, 48–52; Филимоновской , 102–122, 128, 141–153; Черепахина, 275–279, 248–252; Катаева, 278–282, 319–323; Ворошиловском, 105; Семашко, 99/248–115, 110–122, 118/260; Варфоломеева, 243а.

Также в понедельник, 29 ноября, света не будет на улицах 40-я Линия, 60–84, 17–41; Тюхряева, 56–66, 61–77; Клавишный, 2–18; ул. Закруткина, 20, 23, 30/25, 38/22; 7-я линия, 21/40; 11-я линия, 9/27, 5/4, 25; 13-я линия, 6, 8; Советская, 22; Кадровая, 35–71, 34–92; Кафельный, 1–19, 2–18; Паровозный, 17–37, 16–26; Поворотный, 15–19, 18–22; Ленина, 42, 42а, 42б, 49а;. Ярослава Галана, 1–31, 28–50;. Гаккеля, 17–39; 20–34; уТоннельная, 9–33, 4–8а; Кооперативная, 51–69, 30–58; Красина; Профинтерна, 11–35; Караванная; Короленко; пер. Макеевский; пер. Полюсный; пер. Стандартный; пер. Балтийский.

30 ноября 09:00 до 16:00 электричества не будет в домах на Станиславского, 8а, 10/11–13. В этот же день, с 9:00 до 17:00 свет выключат на Пугачева, 25–47, 28–46; Молодежной, 61–83, 62–78; Грисенко, 7–17, 8–16; Лихачева, 3–15, 4–12.