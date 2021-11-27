В Ростове-на-Дону пройдет «Бессмертный полк»

В Ростове готовятся к 80-ой годовщине со дня освобождения города от немецких захватчиков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В последний понедельник ноября, 29 числа, в донской столице состоится акция «Бессмертный полк». Она пройдет на площади Карла Маркса в онлайн-формате. Для ее проведения установят специальный светодиодный экран, на кортом будет транслироваться шествие Бессмертного полка.

- Акция пройдет с 8:00 до 19:00 в память о защитниках Родины, освободителях города Ростова-на-Дону, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Также в этот день в городских школах также пройдут различные мероприятия. Так, в одном из учебных заведений на Западном дети примут участие в праздничном концерте, который состоится в актовом зале.

Напомним, 29 ноября - 80-ая годовщина со Дня освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ростове-на-Дону на Гребном канале готовы к открытию велотрассы

Протяженность одной из них больше километра, а другой – почти 500 метров (подробнее)