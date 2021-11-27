Два человека ранены в аварии в Ростовской области

На место аварии сотрудники ДПС прибыли одними из первых Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Батайске Ростовской области днем, 27 ноября, произошла авария с двумя пострадавшими, рассказали в донской ГИБДД.

В ведомстве сообщили, что 80-летний водитель «ВАЗ-211060» выезжал со второстепенной дороги. Пожилой водитель не пропустил «КамАз», который ехал по главной. В результате произошло столкновение автомобилей.

- Водитель и пассажир «ВАЗа» получили травмы различной степени тяжести, - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

По данному факту проводится проверка.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что на автодороге «Пролетарск-Николаевский» в пятницу вечером произошла авария с летальным исходом. 24-летний водитель за рулем «Ваз-21074» сбил мужчину, который шел по краю дороги. От полученных травм 39-летний дончанин скончался на месте происшествия.

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