Ростовчанин натравил собаку на сотрудника полиции

Собака укусила полицейского в плечо Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону, в Железнодорожном районе города между 42-летним мужчиной и полицейскими произошел конфликт, рассказали в региональном следственном комитете.

По версии следствия, подозреваемый, находясь возле одного из жилых домов на улице Степана Разина, нарушал общественный порядок. На место был вызван наряд полиции. Но дебошир проигнорировал требование правоохранителей прекратить нарушения. Более того, мужчина натравил на оперативников свою собаку и она укусила одного из них за плечо.

- В результате противоправных действий подозреваемого сотруднику полиции были причинены телесные повреждения в виде укушенной раны предплечья, - прокомментировали в региональном следкоме.

Сейчас в отношении дебошира завели дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Если суд признает вину ростовчанина, он может сесть в тюрьму на пять лет.

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