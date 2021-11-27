ФК «Ростов» проиграл «Ахмату» на домашнем поле противника

ФК "Ростов" уступил "Ахмату". Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

В субботу, 27 ноября, в Грозном в рамках 16 тура РПЛ встретились ФК «Ростов» и ФК «Ахмат».

- Матч сложно назвать ярким. Обе команды показали спокойный футбол, - прокомментировали в пресс-службе ФК «Ростов».

В первом тайме было забито два гола. На 27-й минуте пенальти реализовал полузащитник «Ахмата» Артем Полярус. Через несколько минут ответный мяч забил Кирилл Фольмер, однако гол не засчитали. На 76-й минуте в ворота желто-синих был забит второй мяч. В результат счет игры 2:0 в пользу ФК «Ахмат».

Состав «Ростова» в этом матче: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Баштуш, Калинин, Фольмер (Щетинин, 70), Глебов, Алмквист (Турищев, 81), Полоз, Соу (Комличенко, 75), Байрамян (Мелёхин, 81).

Следующая встреча будет с "Зенитом".