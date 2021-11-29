Минздрав Ростовской области закупит вакцину от гриппа почти на десять миллионов рублей

В Ростовской области почти десять миллионов потратят на закупку вакцины от гриппа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Ростовской области приняли решение закупить масштабную партию вакцины от гриппа. Потратить на спасительные ампулы планируется, без малого, десять миллионов рублей. Об этом сообщили на федеральном сайте госзакупок

Конкурс был объявлен министерством здравоохранения Ростовской области. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 2 декабря. Затем комиссия определит победителя, который должен будет осуществить поставку почти 50 тысяч доз вакцины от гриппа.

Согласно опубликованной документации, финансирование контракта будет осуществляться за счет средств областного бюджета, предусмотренных на указанные цели министерству здравоохранения Ростовской области на 2021 год. А выполнить поставку необходимо будет до 20 декабря.

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