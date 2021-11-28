Житель Ростовской области пошел под суд за пост в соцсети, опубликованный девять лет назад

За пост в соцсети жителя Таганрога оштрафовал суд Фото: Мария ОСИПОВА

В Таганроге Ростовской области вынесли приговор местному жителю, обвиняемому сразу по двум статьям, сообщает сайт суда. Мужчина девять лет назад разместил на своей странице во «ВКонтакте» картинку с изображением символики нацистской Германии.

- Этим нарушил требование статьи федерального закона об увековечивании победы советского народа в Великой Отечественной войне и закона о противодействии экстремистской деятельности, - рассказали в пресс-службе суда.

Пост случайно увидел правоохранитель, так о картинке узнал и суд. В результате житель Таганрога был оштрафован на одну тысячу рублей.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писал о том, что еще одного дончанина осудили за экстремизм. Он получил 1 год и 6 месяцев условно за призывы к экстремизму через Интернет. Мужчина будет на испытательном сроке 2 года, также ему запретили создавать странички в соцсетях. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

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