В Ростове-на-Дону в рабочую неделю обещают резкие перепады температуры и дожди

В конце ноября и в начале декабре в Ростове будут плюсовые температуры Фото: Андрей АБРАМОВ

В понедельник, 29 ноября, в донской столице прогнозируют утром +11 градусов, днем потеплеет до +16, вечером также 16 градусов, а ночью 14 градусов тепла. Во второй половине дня пойдет небольшой дождь.

Во вторник, 30 ноября, также будут осадки, утром обещают +12, днем 11 градусов тепла, вечером столбик термометра опустится до +9, а ночью будет +6.

В среду, 1 декабря, резко похолодает, но плюсовые температуры все еще будут держаться. Так, утром в Ростове +2, днем +3, вечером +2, а ночью +1. День будет пасмурным и с небольшими осадками с утра.

В четверг, 2 декабря, также пасмурно, но уже без дождя. Утром +2 градуса, днем +7, вечером +6, а ночью +8.

В пятницу, 3 декабря, в донской столице пасмурно, осадков не обещают. Утром +7, днем +11, вечером +9, а ночью шесть градусов тепла.