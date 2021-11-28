Мошенник весь день донимал дончанку звонками, после чего выманил все ее сбережения

Полиция разыскивает мошенника, представившегося сотрудником банка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области жительница Мартыновского района стала жертвой телефонного мошенника, рассказали в областном ГУ МВД.

Женщина сообщила полиции, что ей весь день звонили с неизвестных номеров. Когда же она наконец ответила, на том конце провода человек представился сотрудником одного из банков и сказал потерпевшей, что у нее пытаются похитить деньги с ее счетов.

- Лжесотрудник банка предложил провести ряд операций для защиты денежных средств. Следуя указаниям мошенника, заявительница назвала данные банковской карты и секретные коды из смс-сообщений, после чего с ее счета было похищено 200 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, а также предупреждают, что при поступлении подобных звонков и сообщений ни в коем случае нельзя сообщать свои персональные данные или данные о картах и счетах.

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