На Дону мать, дважды пытавшуюся убить двухлетнюю дочь, отправили в изолятор

Расследованием уголовного дела занимается следком Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд избрал меру пресечение жительнице станицы Багаевской Ростовской области, подозреваемой в покушении на убийство дочери. Как сообщили в областном следкоме, 34-летняя женщина поссорилась с мужем, после чего разбила зеркало и стал угрожать куском стека, что зарежет двухлетнюю малышку. Родственники, которые, как и супруг, стали свидетелями этой сцены, выхватили фрагмент зеркала из рук матери. Однако та не угомонилась и стала грозить тем, что задушит ребенка.

- Свой преступный умысел, направленный на убийство она не смогла довести до конца, так как ее противоправные действия были пресечены находившимися на месте происшествия родственниками, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

В отношении подозреваемой завели дело по статье «Покушение на убийство».

В суде же пояснили, что в отношении злоумышленницы избрали меру пресечения. Ее взяли под стражу на два месяца. В СИЗО женщина пробудет до конца января.

Если в суде вину дончанки признают, она может сесть в тюрьму на срок до 15 лет.

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