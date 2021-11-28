На Дону мать, дважды пытавшуюся убить двухлетнюю дочь, отправили в изолятор

Расследованием уголовного дела занимается следком
Фото: Олег ЗОЛОТО
Суд избрал меру пресечение жительнице станицы Багаевской Ростовской области, подозреваемой в покушении на убийство дочери. Как сообщили в областном следкоме, 34-летняя женщина поссорилась с мужем, после чего разбила зеркало и стал угрожать куском стека, что зарежет двухлетнюю малышку. Родственники, которые, как и супруг, стали свидетелями этой сцены, выхватили фрагмент зеркала из рук матери. Однако та не угомонилась и стала грозить тем, что задушит ребенка.
- Свой преступный умысел, направленный на убийство она не смогла довести до конца, так как ее противоправные действия были пресечены находившимися на месте происшествия родственниками, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.
В отношении подозреваемой завели дело по статье «Покушение на убийство».
В суде же пояснили, что в отношении злоумышленницы избрали меру пресечения. Ее взяли под стражу на два месяца. В СИЗО женщина пробудет до конца января.
Если в суде вину дончанки признают, она может сесть в тюрьму на срок до 15 лет.
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