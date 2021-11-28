Орангутанг из ростовского зоопарка отпраздновал свой день рождения

Цезарь приехал в Ростов из столицы.Фото: скриншот с видео пресс-службы зоопарка

В воскресенье, 28 ноября, питомец зоосада в донской столице, орангутанг по кличке Цезарь, отмечает свое 11-летние. Именинник поселился в ростовском зоопарке совсем недавно, в 2019 году. За это время Цезарь стал любимцем ростовчан. В наш город он приехал из Москвы.

- Цезарь – активный, дружелюбный, находчивый, хотя иногда может продемонстрировать свои характер, - рассказали о питомце зоологи.

В честь праздника сотрудники зоопарка угостили Цезаря праздничным обедом – овощами, орехами и зеленью.

А еще – подарили коробку с опилками. Они пришлись обезьяне по душе. Он с интересом носил их по вольеру, пытаясь периодически зарыться в них или прилечь, словно на матрац.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что в конце мая именины отмечала шимпанзе Варвара. В честь праздника зоологи «закатили» имениннице настоящую вечеринку.

Ей приготовили вкусный стол. Меню было разнообразным: одуванчики, ананасы, апельсины, бананы и чай. Компанию Варваре составили еще два шимпанзе, - соседи по вольеру.

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