В Ростовской области коронавирусом за сутки заболели еще 654 человека

Врачи сегодня - на передовой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Дону за минувшие сутки 654 человека заразились ковидом, сообщает пресс-служба областного правительства. Таким образом, на утро 28 ноября общее число заболевших достигло 174236.

- В больницах находятся 3695 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии - 36 человек, на неинвазивной ИВЛ - 329 человек, - прокомментировали в пресс-службе областного правительства.

Скончались за сутки от коронавируса 34 человека. Из них - 23 женщины возрастом от 56 до 88 лет, и 11 мужчин возрастом от 52 до 85 лет. Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 стали 8655 человек.

Прививки от коронавируса сделали уже 1835,35 тысяч человек, за сутки – 7938.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в донском парламента прошла дискуссия по поводу федерального законопроекта о QR-кодах. Большинством голосов он был поддержан.

Согласно проекту, с 1 февраля следующего года посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли (за исключением организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости и также аптек) можно будет только при наличие либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. При этом с собой у человека должен быть и документ, удостоверяющий личность.

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Большинством голосов федеральный законопроект был поддержан (подробнее)