В Ростовской области мужчина получил ожоги на стояке в автомобиле

Пожарные оперативно справились с огнем Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сальске Ростовской области дальнобойщик получил серьезные ожоги во время стоянки, сообщили в региональном управлении МЧС. По данным ведомства, в субботу, 27 ноября, в «Камазе» замкнуло электропроводку. Почти мгновенно произошло возгорание. В этот момент в салоне большегруза находился 52-летний водитель.

Мужчине удалось выбраться из пылающего автомобиля, но он получил серьезные ожоги. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что в донской столице в в здании областного управления службы судебных приставов, расположенного на Соборном, 2а, произошел пожар. По данным спасателей, огонь вспыхнул в одном из кабинетов. В ведомстве также добавили, что площадь возгорания составила пять квадратных метров. Предварительная причина пожара - короткое замыкание. К счастью, погибших и пострадавших нет.

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