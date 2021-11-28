Сколько челочек умерли от коронавируса за сутки, рассказали власти Ростовской области

Врачи сегодня работают на износ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области ситуация с коронавирусом крайне неутешительная. Так, за сутки ковидом заболели 654 дончанина. На утро 28 ноября общее число заболевших составило 174236, рассказали в правительстве области.

- За весь период в области выздоровели 148755 человек, за сутки - 629 человек, - добавили в пресс-службе ведомства.

За сутки от ковида скончались 34. Это 23 женщины и 11 .

А за весь период жертвами COVID-19 стали 8655 человек.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что с недавних пор в торговые центры горожане могут попасть только после того, как предъявят QR-коды. При этом если охране необходимо удостовериться, что QR-код принадлежит посетителю, который его предъявляет, то ему следует вызвать полицию. Кроме того, торговые центры или рестораны, имеющие договоры с Росгвардией, могут напрямую обращаться в это ведомство.

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