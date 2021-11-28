«Самая добрая, ласковая, милая»: «Мисс Россия» трогательно поздравила маму с праздником

Певица поделилась с поклонниками фотографией, на которой запечатлена с мамой. Фото: официальный аккаунт Татьяны Котовой в "Инстаграме"
Обладательница титула «Мисс Россия», певица, модель Татьяна Котова опубликовала в своем блоге в «Инстаграм» совместный с мамой снимок. А под ним написала трогательное поздравление с Днем матери.
- Благодарю тебя за твою заботу и поддержку. Ты самая добрая, ласковая, милая, мудрая в моей жизни! Я очень люблю тебя, - написала девушка.
В свою очередь, подписчики Татьяны Котовой отметили, что ее мама – невероятная красавица.
- Тот случай, когда любя Таню, можно влюбиться и в маму, - написал один из фолловеров.
- Какая у тебя классная мама, Танюш, - поделилась своим мнением другая подписчица.
- Невероятны красавицы, - высказалась еще одна поклонница творчества Татьяны Котовой.
Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что певица призналась, что верит в приметы.
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